Milan-Krunic, incontro per il rinnovo: si tratta, ma per ora c'è distanza

Secondo quanto riferisce Sky, c'è stato un incontro per il rinnovo di Rade Krunic il cui attuale contratto scade nel 2025. Ora guadagna 1,5 milioni di euro più bonus, il Milan è pronto a salire a 2 milioni di base più bonus. Il bosniaco chiede 3 milioni netti, richiesta ritenuta troppo alta dai rossoneri. Il club di via Aldo Rossi potrebbe salire a 2,2 più bonus per arrivare a 2,5 milioni, ma serve l'ok della proprietà. Le parti stanno trattando, ma per ora c'è ancora un po' di distanza.