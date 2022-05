Milan, le possibilità che Pobega rimanga al Torino sono vicine allo zero

MilanNews.it

Tommaso Pobega, come è risaputo, è un calciatore di proprietà del Milan e potrebbe rivelarsi un valore aggiunto per il club rossonero, non solo in campo. La stagione appena trascorsa al Torino ha confermato la crescita e le qualità del prodotto delle giovanili del Milan. Secondo quanto riporta oggi Tuttosport, quotidiano vicino alle questioni legate al Torino, le probabilità che Pobega possa rimanere al Torino anche nella prossima stagione sono vicine allo zero. Infatti, il centrocampista è pronto a tornare a Milanello per giocarsi un posto nel ritiro precampionato.