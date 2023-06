Milan, nessuna offerta ufficiale per Origi: interessa in Turchia e in Premier

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle cessioni in casa Milan. Divock Origi è uno dei principali indiziati a partire. Il belga è stato un vero e proprio flop quest'anno, e il suo ingaggio è altissimo: ben 4 milioni, fino a un mese fa (prima del rinnovo di Leao) era il più pagato della rosa. Al momento non sono arrivate offerte per Origi, ma c'è l'interesse di club turchi e inglesi.