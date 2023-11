Milan, obiettivo Miranda come vice-Theo: i rossoneri faranno un tentativo già per gennaio

Juan Miranda del Betis Siviglia viene ritenuto in via Aldo Rossi come una valida alternativa a sinistra di Theo Hernandez. Il Milan lo ha messo nel mirino da tempo e farà un tentativo per capire se gli spagnoli lo libereranno già a gennaio. Altrimenti, come riporta Tuttosport, i rossoneri lo prenderanno poi a zero in estate visto che è in scadenza di contratto.