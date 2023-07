Milan, occhi sempre sul 2003 Alejo Veliz per l'attacco

vedi letture

Il Milan sta chiudendo l'ottavo colpo in entrata del mercato con Yunus Musah ormai prossimo a vestire rossonero. Ma non è finita qua perchè i rossoneri potrebbero puntare anche su un giovane attaccante argentino: Alejo Veliz, classe 2003 del Rosario Central che in 22 partite di campionato ha segnato già 11 gol. Su di lui c'è il Torino, come riporta Tuttosport, e il Diavolo potrebbe affondare il colpo se Colombo dovesse partire.