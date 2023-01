MilanNews.it

Secndo quanto riporta Sky Sports il Milan avrebbe messo gli occhi su Alejandro Grimaldo del Benfica. Il terzino spagnolo sarebbe perfetto per il ruolo di vice Theo Hernandez anche se bisognerebbe convincerlo a stare dietro nelle gerarchie a un giocatore come il francese del Milan. Grimaldo è un'occasione in quanto si libererà a zero il prossimo giugno.