Milan, oggi giorno decisivo per De Ketelaere: Maldini e Massara in Belgio per chiudere

La prima offerta da 20 milioni più bonus, la seconda da 28 milioni più tre di bonus, la terza con il rilancio a 30 più bonus, la quarta da presentare oggi direttamente in loco: il Milan le sta provando tutte per acquistare Charles De Ketelaere e oggi potrebbe essere il giorno decisivo.



In volo per il Belgio

Paolo Maldini e Ricky Massara, infatti, si sposteranno in mattinata in Belgio per provare a chiudere l'affare con il club belga; c'è da smussare ancora alcuni dettagli. Non con il giocatore, con cui è già tutto risolto da tempo e che, come da immagini post Supercoppa, ha già salutato calorosamente i suoi tifosi, ma con il Brugge, che non si muove dalla richiesta di 35 milioni di euro cash senza bonus per raggiungerli.



Posizioni in avvicinamento

Ciò che filtra è ottimismo: Maldini e Massara andranno in Belgio con la forte speranza di tornare in Italia con De Ketelaere. Dal Belgio stesso, d'altronde, arrivano notizie fiduciose: "Il Milan - ha dichiarato il giornalista belga Alexandre Braeckman a footballnews24 - non supererà i 30 milioni di euro in contanti, ma aumenterà i bonus. Confermati 32 milioni, forse si spingerà fino a 34. Posso confermare che il Brugge si aspetta di arrivare ad un accordo. Il giocatore non vede l’ora di giocare in Italia". Oggi, dunque, giornata caldissima: Maldini e Massara in volo per far volare il mercato del Milan.