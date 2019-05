Milan, per il ruolo ds spunta il nome di Mislintat: ha già lavorato all'Arsenal con Gazidis

Come riporta questa mattina Tuttosport, per il ruolo di ds del Milan, nelle ultime ore sarebbe venuto fuori prepotentemente il nome di Sven Mislintat, attuale ds dello Stoccarda che in passato ha già lavorato con Gazidis all'Arsenal come capo scouting. Poco di più di un mese fa ha firmato con il club tedesco, ma la retrocessione della squadra potrebbe aprire nuovi scenari.