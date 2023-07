Milan-Reijnders, il giocatore non ha preso parte all’amichevole tra AZ e Standard Liegi

MilanNews.it

La trattativa per il passaggio di Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar al Milan è entrata nel vivo, con gli olandesi che in giornata dovrebbero dare la loro risposta alla nuova offerta rossonera. Nel mentre, nel test amichevole disputato stamattina contro lo Standard Liegi e vinto per 4-3 dall’AZ, il centrocampista olandese – che ha già detto sì al Milan e che vuole vestire la maglia rossonera – non è sceso in campo e si è allenato in disparte su un altro campo.