Milan, riscatto Bakayoko: il mediano ha convinto tutti

Il riscatto di Tiemoué Bakayoko si avvicina per il Milan: stando a Tuttosport, i rossoneri sarebbero pronti a versare i 40 milioni previsti dall'accordo fatto in estate col Chelsea, dopo le prestazioni eccezionali messe in fila dal francese in questa stagione. Per il mediano il giusto premio dopo un girone d'andata in costante crescita, che ha permesso ai rossoneri di blindare la difesa.