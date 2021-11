Milan, Romagnoli tratta il rinnovo: solo la Premier può mischiare le carte

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la visita di Mino Raiola ieri presso la sede del Milan, certifica la volontà dell'agente e del suo assistito Alessio Romagnoli di arrivare a un'intesa sul rinnovo con una importante diminuzione dell'attuale stipendio. Per intendersi, il difensore attualmente guadagna circa 6 milioni di euro a stagione e la trattativa viene portata avanti sulla base di un prolungamento fino al 2026 a 3,5 milioni annui. L'unica alternativa che potrebbe mettersi tra il centrale e il rinnovo è un'eventuale chiamata dalla Premier League, che mescolerebbe le carte in tavola e potrebbe spingere il giocatore a cambiare aria. Per il momento però non ce ne sono state e la permanenza in rossonero appare molto probabile.