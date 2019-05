Milan, Saint-Maximin vale 25 milioni: ma il prezzo è trattabile

Il profilo di Saint Maximin piace molto ai vertici del Milan. Il giocatore - 22 anni - è un punto di forza del Nizza e ambisce alla Nazionale francese, dopo tutto il percorso nelle selezioni giovanili. Il ragazzo punta a qualcosa di più anche a livello di club e non disdegnerebbe certo un’esperienza a Milano. La valutazione, come riporta La Gazzetta dello Sport è di 25 milioni ma il prezzo è trattabile: l’accordo in scadenza nel 2020 riduce la forza contrattuale del Nizza.