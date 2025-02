Milan, si punta a trovare una soluzione per Okafor: ipotesi in Premier e Bundesliga

vedi letture

Ultime sul mercato rossonero, che non dovrebbe fermarsi a Gimenez: il Milan sta provando a trovare una soluzione in uscita per Noah Okafor con lo svizzero che al momento non accetta le destinazioni. Ipotesi in Premier e Bundesliga, club al lavoro in queste ore

Capitolo Joao Felix e Milan: Jorge Mendes spinge per trovare una soluzione, su suggerimento di Conceicao. Operazione complicatissima soprattutto dal punto di vista di formula e cifre col Chelsea. In questo momento, è distante dal Milan, parti al lavoro per capire se riusciranno o meno a trovare una soluzione. A centrocampo non dovrebbe arrivare un rinforzo, a meno di un'occasione dell'ultima ora.