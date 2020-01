Milan su Cash: ecco chi è il terzino del Nottingham che piace ai rossoneri

Nelle ultime ore diverse fonti inglesi hanno rivelato l'interesse concreto del Milan per Matty Cash, terzino destro del Nottingham Forset, squadra che milita in Championship. L'inglese, classe 1997, ha offerto ottime prestazioni in questa stagione, collezionando 26 presenze sulla fascia destra, accompagnate da 2 gol e 4 assist. Il giovane, con un fisico importante grazie ai suoi 185cm d'altezza, in passato è stato cercato anche da squadre importanti come l'Everton e Chelsea. Il Nottingham, che gli ha rinnovato il contratto la scorsa estate, chiede una cifra vicina ai 18 milioni di euro per lasciarlo partire.