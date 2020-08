Milan su Milenkovic, ma Commisso chiede almeno 40 milioni

Il primo obiettivo per la difesa del Milan della prossima stagione è sempre Nikola Milenkovic, 22enne giocatore della Fiorentina che Pioli conosce molto bene avendolo già allenatore in viola. Il problema, come spiega Tuttosport, è l'elevata cifra che chiede la Fiorentina per il serbo: almeno 40 milioni di euro. I rossoneri vorrebbero inserire nella trattativa Lucas Paquetà, il quale viene valutato 35 milioni dal Milan.