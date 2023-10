Milan su Miranda del Betis: è in scadenza a giugno, ma i rossoneri potrebbero provare anticipare il suo arrivo a gennaio

Secondo quanto riferisce Sky, chi potrebbe arrivare al Milan è Juan Miranda del Betis che verrebbe a fare l'alternativa a Theo Hernandez a sinistra. In estate gli spagnoli chiedevano 12 milioni, ma se dovessero abbassare la richiesta a 5-6 milioni il Milan potrebbe anticipare il suo arrivo a gennaio (il terzino è in scadenza la prossima estate). In questo caso, Davide Bartesaghi andrebbe in prestito a giocare con continuità.