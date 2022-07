Milan-Tanganga: Paratici è a Milano. Due milioni per il prestito, 15 per il cartellino

MilanNews.it

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, il ds del Tottenham Fabio Paratici sarebbe sbarcato a Milano in questi giorni. Occasione ghiotta per la dirigenza rossonera che ha l'intenzione di avvicinarsi al difensore inglese degli Spurs Japhet Tanganga. Il nodo rimane la formula, in Italia si spinge per il diritto, in Inghilterra per l'obbligo. La sensazione è che il prestito potrebbe costare circa 2 milioni di euro, mentre l'operazione complessiva non dovrebbe superare i 15.