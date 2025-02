Milan-Theo, nessun passo avanti sul rinnovo. A gennaio il club rossonero aveva accettato l'offerta del Como

Non è cambiata molto la situazione tra Theo ed il Milan per quanto riguarda il rinnovo di contratto del francese, riporta Matteo Moretto su Relevo. Secondo il giornalista spagnolo le parti non sono vicine così come non lo erano la scorsa stagione, tant'è che il club rossonero aveva accettato la proposta del Como da quasi 50 milioni di euro: opportunità che il giocatore non ha neanche voluto ascoltare. Ma l'offerta accettata è l'ennesima conferma che la società rossonera non creda nel rinnovo del terzino, che ha un contratto in scadenza a giugno 2026.

Il giornalista aggiunge che il cambio di look del francese, che contro il Feyenoord si è presentato con una capigliatura rosa fluorescente, non è stato di certo apprezzata da Sergio Conceiçao, abituato a dirigere qualsiasi cosa della sua squadra al dettaglio.