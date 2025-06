Milan, Theo non apre all'Arabia. Sondaggio dell'Atletico Madrid

vedi letture

In casa rossonera tiene sempre banco la possibile cessione di Theo Hernandez all'Al-Hilal, ma il giocatore per ora non apre al trasferimento in Arabia Saudita. Lo riferisce Sky che spiega che il Milan ha già un accordo con gli arabi per 35 milioni di euro, bonus inclusi, e spera di chiudere questo affare. Il francese, però, continua a non essere convinto della destinazione in quanto spera nella chiamata di qualche top club europeo. Nelle scorse ore, ci sarebbe stato un sondaggio da parte dell'Atletico Madrid per Theo Hernandez. Da capire quando potrà offrire al Milan, difficile però che gli spagnoli mettano sul piatto i 35 milioni di euro offerti dall'Al-Hilal.

Questi i numeri stagionali di Theo Hernandez con la maglia del Milan:

PRESENZE SERIE A: 33

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 10

PRESENZE COPPA ITALIA: 4

PRESENZE SUPERCOPPA ITALIANA: 2

PRESENZE TOTALI: 49

MINUTI IN CAMPO: 4095'

GOL: 5

AMMONIZIONI: 7

ESPULSIONI: 2