Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan lavora su un altro portiere. I rossoneri sono in trattativa per Noah Raveyre, estremo difensore classe 2005 del Saint-Etienne. La dirigenza di Via Aldo Rossi lavora per arrivare a trovare un accordo per il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2023.