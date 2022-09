Aster Vranckx è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, almeno per questa stagione. I rossoneri hanno depositato in Lega il contratto del Belga, che arriva dal Wolfsburg in prestito oneroso da 2 milioni e diritto diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Nelle prossime ore arriverà il comunicato della società rossonera.