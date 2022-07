Milan-Ziyech: fase di stallo. Il Chelsea vuole l'obbligo, il Milan un prestito secco

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport, tra Milan e Chelsea si sarebbe arrivati a una fase di stallo per quanto riguarda la trattativa per l'attaccante marocchino Hakim Ziyech. Il giocatore gradisce la destinazione e vuole lasciare Londra, ma l'ingaggio elevato e l'impossibilità di trovare un accordo tra i club per una formula che accontenti tutti hanno fatto piombare la trattativa a un punto morto. Il Chelsea spinge per l'obbligo di riscatto, il Milan invece vorrebbe chiudere un prestito secco o, eventualmente, un diritto.