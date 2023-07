MN - Christian Pulisic è atterrato a Malpensa

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

MilanNews.it

È atterrato da pochi istanti il volo di linea Atlanta-Milano Malpensa numero DL174 della Delta Airlines con a bordo Christian Pulisic e partito alle 18.24 ora di Atlanta. L’esterno americano si appresta così ad affrontare una lunga giornata, dove sosterrà tutto l’iter delle visite mediche per poi recarsi a Casa Milan per la firma del contratto fino al 30 giugno 2027. Successivamente sarà allo store per firmare le sue prime maglie da calciatore del Milan. Al Chelsea andranno 20 milioni più bonus per la cessione a titolo definitivo.