MN - Due club su Bakayoko, gli agenti al lavoro per trovare una soluzione

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa di capire se sarà o meno Onyedika il nuovo centrocampista del Milan (qui la nostra notizia), il Milan continua a lavorare anche in uscita. Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanNews.it ci sono dei movimenti per quanto riguarda Tiemoue Bakayoko: sono arrivati interessamenti da un club spagnolo e un inglese. L'entourage del giocatore sta cercando una soluzione per il centrocampista francese che resta in uscita.

di Antonio Vitiello.