MN - Il City spinge fortissimo per chiudere subito Reijnders. Trattativa in corso

Il futuro di Tijjani Reijnders è sempre più incerto ma rischia di essere lontano dal Milan anche prima di quanto si potesse immaginare. Il Manchester City ha fatto una prima offerta di 60 milioni che secondo le indiscrezioni i rossoneri avrebbero rifiutato, chiedendo ai Citizens di alzare la proposta sul piatto.

Questo non ha fermato il club inglese che, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, sta spingendo fortissimo in queste ore per chiudere subito l'affare e avere l'olandese a disposizione per il Mondiale per Club che si giocherà negli Stati Uniti.

La trattativa tra Milan e Manchester City è in corso.

di Antonio Vitiello