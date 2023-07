MN - Il Milan sta lavorando per far arrivare Chukwueze a Milano tra domani e martedì

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan, dopo aver raggiunto l'accordo con il Villarreal, sta lavorando per far arrivare Samuel Chukwueze a Milano tra domani e martedì, in modo da fargli svolgere il prima possibile le visite mediche e l'iter burocratico che lo condurrà a diventare ufficialmente un nuovo calciatore rossonero.