MN - Luka Romero al Milan, il perché dell'operazione: può essere un colpo "alla Kalulu", Pioli lo valuterà in ritiro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Marco Sportiello e Ruben Loftus-Cheek il Milan è pronto a chiudere un altro acquisto. Si tratta di Luka Romero, classe 2004 che si libererà a parametro zero dalla Lazio.

L'argentino, con passaporto comunitario, è la più limpida delle opportunità di mercato: giovane e a costo molto contenuto, può essere, con le dovute differenze, un'operazione "alla Kalulu".

Romero è atteso a Milano per le visite mediche di rito durante la prossima settimana, per poi iniziare il ritiro già a partire dal 10 luglio. Pioli lo valuterà, portandolo anche in tournée negli Stati Uniti, e poi si deciderà se tenerlo in rosa oppure cercare una soluzione in prestito che possa garantire minutaggio al calciatore, che si legherà ai rossoneri con un contratto di 4 anni, fino al 2027.