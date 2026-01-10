MN - Maximilian Ibrahimovic all’Ajax: prestito con percentuale sulla rivendita
Mancano solo gli annunci delle due società ma Maximilian Ibrahimovic, figlio di Zlatan, vestirà la maglia dell'Ajax. La squadra olandese fù il punto di partenza di una carriera strepitosa del papà che potrà essere di buon auspicio per Ibra junior. L'operazione è un prestito secco di 6 mesi con ipotetico riscatto che è fissato a 3,5 mln e che dovrà essere in caso valutato dalla società olandese, con percentuale sulla futura rivendita nel caso in cui l'Ajax dovesse decidere di riscattarlo.
Maximilian Ibrahimovic ha realizzato ben 5 gol e 4 assist con il Milan Futuro in 16 presenze, di cui 9 da titolare e non ha mai esordito in prima squadra. L'operazione permetterà al ragazzo di trovare più spazio tra i grandi e fare esperienza in un contesto diverso da quello italiano.
Di Lorenzo De Angelis
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan