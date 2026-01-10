Pasotto sul rinnovo di Maignan: "Ci sono stati lunghi mesi nei quali le percentuali di trovare un accordo erano praticamente pari allo zero, poi..."

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Mike Maignan: "La lunghissima perturbazione, a quanto pare, starebbe lasciando il posto a un cielo che si sta tingendo di rosa. La fumata bianca definitiva ancora non c’è ma il dialogo tra Maignan e il Milan sul rinnovo di contratto nelle ultime ore si starebbe indirizzando decisamente verso il bello. Tradotto: il portiere si sarebbe convinto che proseguire il suo rapporto col Diavolo è la soluzione migliore per la sua carriera in questo momento (a determinate condizioni economiche, ovviamente).

Il nodo della questione ruota(va) soprattutto intorno a questo. Ovvero la volontà di Mike, fino a qualche settimana fa per nulla intenzionato a proseguire in rossonero a causa del raffreddamento totale dei rapporti con la dirigenza dopo la mancata intesa di un anno fa, quando il club aveva rivisto al ribasso la prima proposta di rinnovo. Una situazione che aveva irrigidito – eufemismo – Maignan, a quel punto propenso ad arrivare a scadenza (2026) e salutare il Diavolo liberandosi gratis. Ci sono stati lunghi mesi nei quali le percentuali di trovare un accordo erano praticamente pari allo zero, anche perché le parti avevano interrotto il dialogo. Poi sono successe diverse cose, e l’inerzia della situazione ha iniziato a cambiare".