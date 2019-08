MN - Milan, incontro in sede con gli agenti di Laxalt per trovare l'intesa sul passaggio al Torino

L'Atalanta sembrava ad un passo, invece la trattativa per Diego Laxalt è saltata a causa dell'ingaggio del giocatore. Ora ci prova il Torino e sembra che l'operazione possa andare in porto con un prestito oneroso, e diritto di riscatto. In questo momento è in corso un incontro a Casa Milan tra i suoi agenti e la dirigenza rossonera per definire il passaggio del terzino uruguaiano al Torino. La squadra granata dovrebbe accollarsi gran parte dell'ingaggio del giocatore. Sondaggio pure del Sassuolo.

di Antonio Vitiello