MN - Milan, offerta del Fenerbahce per Krunic. Il Milan chiede di più

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Fenerbahce è in forte pressing su Krunic: offerta da 4 milioni di euro da parte del club turco, ma il Milan chiede di più. Il Fenerbahce potrebbe lavorare sui bonus per arrivare al bosniaco. Continuano dunque le trattative tra le parti, considerando che il club rossonero è disposto a lasciare patire Krunic, ormai ai margini del progetto di Stefano Pioli.

Intanto Krunic lavora a parte a Milanello per un problema alla schiena accusato mentre si riscaldava durante Milan-Sassuolo. Il centrocampista bosniaco non gioca ormai una partita ufficiale da parecchio tempo: l'ultima presenza risale infatti allo scorso 28 novembre nella gara di Champions League a San Siro contro il Borussia Dortmund.

di Antonio Vitiello