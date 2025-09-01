MN - Non dovrebbe andare in porto lo scambio Dovbyk-Gimenez

vedi letture

Tra indiscrezioni, voci, conferme e smentite, l'ipotetico scambio Artem Dovbyk-Santiago Gimenez tra Roma e Milan ha acceso questi ultimi giorni di calciomercato e ha tenuto banco anche in queste ultimissime ore con diverse notizie contrastanti nell'arco di tutta la giornata.

Allo stato attuale, a meno di due ore alla chiusura ufficiale del calciomercato, la redazione di MilanNews.it ha appreso che lo scambio Dovbyk-Gimenez non dovrebbe andare in porto con le due squadre che, dunque, conserveranno i rispettivi attaccanti in rosa.

di Pietro Mazzara