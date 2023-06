MN - Non solo Loftus-Cheek per il centrocampo: Reijnders nome caldo, ma non è vicino alla chiusura

MilanNews.it

Non solo Loftus-Cheek. Il Milan, a centrocampo, sta cercando di ragionare sull'inserimento di almeno altri due colpi dopo l'addio di Tonali: oltre a Musah del Valencia, che gradisce la destinazione rossonera, il Milan osserva anche Reijnders: nome caldo, piace tanto ma non è ancora vicino alla chiusura. In generale il Milan segue tantissimi profili; un approccio diverso rispetto agli anni passati. Nessuna porta chiusa, ecco perché escono tanti nomi (tutti validi).

di Antonio Vitiello