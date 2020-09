MN - Nuovi aggiornamenti tra il Milan e gli agenti di Fofana

Arrivano importanti novità sul fronte Wesley Fofana del Saint-Etienne: nelle scorse ore, infatti, ci sarebbero stati nuovi aggiornamenti tra i dirigenti rossoneri e l'entourage del giocatore. Il Milan ha fatto sapere ai procuratori del giovane centrale francese che rimane attento e fortemente interessato all'evoluzione della situazione del ragazzo e che, se ci saranno spiragli e condizioni adeguate, è pronto ad intervenire fino all'ultimo giorno della sessione del mercato estivo.

Gli agenti del giocatore stanno lavorando ai fianchi il Saint-Etienne per convincerlo a lasciar partire Fofana e per provare ad abbassare la richiesta di circa 30 milioni di euro. I procuratori del francese attendono la metà di settembre per forzare la mano.

Il Milan rimane quindi in prima fila per il difensore, nonostante le molte manifestazioni d'interesse arrivate all'entourage del giocatore (tra cui quella del Leicester), forte di contatti che vanno avanti da mesi e di una prima offerta già avanzata (e declinata) dal Saint-Etienne (clicca qui per leggere la nostra anticipazione di luglio).