MN - Passerini sul rinnovo di Bennacer: "Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma credo si possa arrivare ad una quadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul rinnovo di Bennacer: "Con Bennacer si può utilizzare una formula un po' più spinta di ottimismo, ma non siamo così vicini alla chiusura dell'affare. Ci sono delle distanze da colmare. Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma credo si possa arrivare ad una quadra".