MN - Real Madrid-Milan, tribuna per Gabbia: è vicino al Villarreal

Matteo Gabbia non giocherà la partita contro il Real Madrid. Il difensore centrale, che era dato titolare in tutte le probabili formazioni, andrà in tribuna. La scelta è dettata da motivi di mercato, visto che il ragazzo è vicino al passaggio in prestito al Villarreal che dovrebbe concretizzarsi nel corso delle prossime ore.