MN - Sportiello-Milan a gennaio, l’Atalanta fa momentaneamente muro

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il recupero di Mike Maignan procede a rilento e per questo il Milan sta valutando la possibilità di anticipare di sei mesi l'arrivo in rossonero di Marco Sportiello, portiere in scadenza di contratto con l'Atalanta che il Diavolo ha già bloccato per l'estate. Secondo quanto appreso da Milannews.it, però, al momento il club nerazzurro non sembra intenzionato a dare il suo via libera alla partenza di Sportiello durante il mercato invernale: questo perchè per i bergamaschi non c’è sul mercato un secondo prendibile (inoltre la Cremonese non vuole interrompere il prestito di Carnesecchi). Al momento la situazione è questa, ma le cose potrebbero anche cambiare nelle prossime settimane.