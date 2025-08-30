Foyth alternativa ad Akanji. Solo 20 giorni fa l'argentino aveva rinnovato col Villarreal

di Gaetano Mocciaro

Nelle ultime ore è stato fatto il nome di Juan Foyth come possibile rinforzo in difesa del Milan, nel caso i rossoneri non dovessero arrivare a Manuel Akanji, obiettivo numero uno ma sul quale c'è forte anche il Tottenham.

L'argentino solamente 20 giorni fa aveva firmato un nuovo contratto col Villarreal, legandosi al <i>submarino amarillo</i> fino al 2029. Annuncio che è arrivato a sorpresa, poco prima di una partita di pre-campionato, con l'annuncio dato allo stadio. 27 anni, Foyth gioca nel club spagnolo dal 2020.