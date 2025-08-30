Foyth alternativa ad Akanji. Solo 20 giorni fa l'argentino aveva rinnovato col Villarreal
MilanNews.it
Nelle ultime ore è stato fatto il nome di Juan Foyth come possibile rinforzo in difesa del Milan, nel caso i rossoneri non dovessero arrivare a Manuel Akanji, obiettivo numero uno ma sul quale c'è forte anche il Tottenham.
L'argentino solamente 20 giorni fa aveva firmato un nuovo contratto col Villarreal, legandosi al <i>submarino amarillo</i> fino al 2029. Annuncio che è arrivato a sorpresa, poco prima di una partita di pre-campionato, con l'annuncio dato allo stadio. 27 anni, Foyth gioca nel club spagnolo dal 2020.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
1 LIVE MN - Il Milan ha il sì di Dovbyk: Jimenez, col Bournemouth ballano 2-3 milioni. Contatti con Rabiot
3 Bennacer-Juventus, Romano: "Anche chi è vicino al calciatore fa sapere di non avere riscontri particolari"
Primo Piano
live mnLIVE MN - Il Milan ha il sì di Dovbyk: Jimenez, col Bournemouth ballano 2-3 milioni. Contatti con Rabiot
Finalmente Loftus-Cheek, l'inglese torna al gol e lancia un chiaro messaggio a tutti: "Power is nothing without balance"
Luca SerafiniAllegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazione
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com