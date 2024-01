Moncada avvisa il Fenerbahce: "Senza l'offerta giusta Krunic non parte"

vedi letture

Nella giornata di ieri mister Pioli era stato molto chiaro su Rade Krunic: "È meglio, per noi e per lui, che stia cercando una nuova squadra". Sul bosniaco c'è da tempo il Fenerbahce, che l'ha convinto con un ricco contratto da più di 3 milioni di euro l'anno. L'offerta per il Milan però al momento è tutt'altro che soddisfacente.

Lo conferma anche Geoffrey Moncada ai microfoni di Sky Sport: "Krunic è un giocatore dell’AC Milan con un contratto. Non c’è ancora l’offerta giusta. E senza offerta giusta non parte". I turchi, così come tutte le altre pretendenti, sono avvisate.