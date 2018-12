Mundo Deportivo - Andrè Silva finisce nel mirino del Barcellona

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e nel mirino - scrive il Mundo Deportivo - ci sono finiti anche Maxi Gomez e André Silva. L'attaccante del Celta Vigo ha una clausola da 50 milioni e i catalani tengono in considerazione l'ipotesi di pagarla. Per il portoghese, invece, di proprietà del Milan, bisognerà attendere il riscatto del Siviglia per 38 milioni da versare nelle casse rossonere il prossimo anno.