Mundo Deportivo - Romagnoli piace al Barcellona: le ultime

Stando a quanto riportato da Il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Alessio Romagnoli. Gli spagnoli, che stanno cercando di liberarsi di Samuel Umtiti a causa del suo alto ingaggio e delle sue prestazioni non convincenti, starebbero pensando a Romagnoli. Il capitano del Milan con l’arrivo di Fikayo Tomori, ha perso la fissa titolarità che ha sempre avuto in questi anni, e potrebbe aver voglia di cambiare aria. Il Barcellona starebbe valutando anche lui per il futuro, per regalare a Ronald Koeman un ottimo rinforzo difensivo per la prossima stagione.