Non solo Giroud: il Milan non molla le piste giovani ed estere

Il Milan sta pensando seriamente a Olivier Giroud per rinforzare il proprio attacco. È possibile, dunque, che i rossoneri lascino sfilare via le altre opzioni come Belotti e Vlahovic. Tuttavia, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i dirigenti rossoneri non molleranno le piste giovani ed estere, come Boadu dell’Az soprattutto. Ad oggi, comunque, il candidato principale è Giroud.