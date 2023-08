Nuova punta, la pista Broja si è raffreddata: ecco perché

Il Milan, si sa, potrebbe decidere di investire su una nuova punta specialmente nel caso in cui Lorenzo Colombo dovesse partire. Come riferisce Tuttosport tra i profili attenzionati c'è anche quello di Armando Broja del Chelsea. Negli ultimi giorni, però, la pista si è raffreddata: infatti i blues non hanno intenzione di cedere solamente in prestito il giocatore, formula che invece predilige la società rossonera.