Nuova punta, la proposta di Petagna non scalda. Il sogno è Ekitike

Il Milan continua il casting per il nuovo attaccante anche se questo potrebbe anche non arrivare e dipenderà tutto dalle uscite di Colombo e Origi. La Gazzetta dello Sport sottolinea come nelle ultime ore sia stato proposto Andrea Petagna, come cavallo di ritorno, una soluzione che però non scalda i cuori della dirigenza di via Aldo Rossi. Il sogno rimane quello di Hugo Ekitike che il Psg ha messo in vendita e su cui ci sono l'Eintracht ma soprattutto il West Ham che starebbe spingendo (e tanto) sul prestito con diritto.