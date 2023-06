Oggi ultimo giorno al Milan per tanti. E sono altrettanti gli addii previsti

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 30 giugno è la data che chiude la stagione calcistica 2022-2023 e, con essa, l'esperienza al Milan di diversi calciatori che non faranno parte della rosa rossonera nella prossima stagione che comincerà ufficiosamente domani, 1 luglio. Il popolo rossonero ha già da tempo salutato, con tanto romanticismo, Zlatan Ibrahimovic, che contro il Verona ha lasciato il calcio giocato, e Brahim Diaz, tornato alla casa madre e già presentato in pompa magna dal Real Madrid.

Gli addii ufficiali

Oltre a questi due addii già ufficializzati, il Milan saluterà diversi giocatori tra prestiti e scadenza di contratto: lasceranno Ciprian Tatarusanu (scadenza), Antonio Mirante (scadenza, anche se per lui arriverà un rinnovo per un altro anno), Sergino Dest (fine prestito), Aster Vranckx (fine prestito) e Tiemoué Bakayoko (fine prestito). Tutti - è abbastanza evidente - addii che non faranno di certo disperare il popolo rossonero, dato che nessuno tra questi, a parte il portiere rumeno in alcune occasioni nell'anno dello Scudetto, ha fornito molti aiuti positivi alla causa milanista.

Altri addi previsti

Ai sette addii di oggi, presto potrebbero aggiungersene altrettanti. Il Milan, infatti, non ha più intenzione di cedere i big della sua rosa dopo il trasferimento monstre di Tonali al Newcastle, perché cercherà di aumentare il budget per il mercato tramite alcune cessioni di giocatori che non rientrano nel progetto: Rebic e Origi sono in uscita e si attendono offerte che convincano i due calciatori a lasciare il lauto stipendio che percepiscono da via Aldo Rossi, Ballo-Touré ha offerte da Fulham e Hoffenheim e potrebbe partire, non da escludere l'uscita di De Ketelaere in caso di offerta importante, così come si attendono proposte per Messias e Saelemaekers.