Pedullà: "Maldini ha già parlato con la famiglia di Asllani dell'Empoli"

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, si è così espresso sul futuro di Asllani: "Asllani vorremmo tenerlo per un altro anno”. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, tali dichiarazioni sarebbero in linea con la strategia del Milan: prenderlo e lasciarlo in Toscana; Paolo Maldini ne avrebbe già parlato con la famiglia del classe 2002. Su Asllani sono anche Inter e Napoli, con interesse possibile di molti top club in Europa.