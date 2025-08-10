Pedullà: "Musah: il Napoli ha riflettuto, ma non ha ancora fatto offerte. Se qualcuno arriva a 30 milioni può avere strada libera"

Oggi alle 15:00Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, sul suo profilo X fa il punto sulla situazione Musah. Il centrocampista rossonero è conteso da Napoli e Nottingham Forest: 

"Musah: il Napoli ha riflettuto, ma non ha ancora fatto offerte. Conosce la valutazione, deve sciogliere riserve tattiche sul ruolo che Conte vuole coprire. E sulle caratteristiche intende essere sicuro. Se qualcuno (Nottingham in testa) arriva a 30 milioni in questa fase di mercato può avere strada libera".