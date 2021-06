Pellegatti: "Il Milan vorrebbe riportare in rossonero Bakayoko"

Carlo Pellegatti, sul proprio canale di YouTube, ha parlato così di un possibile ritorno di Bakayoko al Milan: "Ho verificato una notizia uscita su un sito inglese e quindi non escludo che il Milan possa fare un tentativo per riportare in rossonero Tiemoué Bakayoko. Al Diavolo piacerebbe riprenderlo in prestito, magari stavolto con il diritto di riscatto, sfruttando anche gli ottimi rapporti con il Chelsea. Con il francese, il Milan avrebbe un centrocampo di lusso. Il Milan potrebbe tentare quindi di riprendere Bakayoko, ma ovviamente è un discorso di cui se ne parlerà più avanti e non nell'immediato".