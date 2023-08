Pellegatti: "Lukaku una suggestione, ma la trattativa la faccio in un minuto: prestito oneroso con obbligo di riscatto"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, a Tutti Convocati parla della necessità del Milan di prendere un attaccante, tra sogni e realtà: "Lukaku? Una suggestione, noi abbiamo bisogno dell'attaccantone. La trattativa la faccio in un minuto: 5 milioni il prestito e 30 l'obbligo di riscatto. Il problema è che prende 10-12 milioni fino al 2026. C'è un'Himalaya, che è l'ingaggio, dubito lui scenda a 5. In settimana si deciderà sull'attaccante. Se il Milan in settimana trova un attaccante, Colombo andrà al Monza. Altrimenti Colombo sarà probabilmente il terzo dietro a Giroud e Okafor".