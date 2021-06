Pellegatti: "Sergio Ramos al Milan? Non c'è nulla"

"Sergio Ramos? Non c’è nulla. Forse ha parlato col Milan, ma per le cifre esula dai parametri del Milan". Queste le parole di Carlo Pellegatti in merito ad un presunto interesse del Milan per Sergio Ramos, accostato nelle ultime ore da diverse testate giornalistiche al club rossonero. "Sergio Ramos non verrà mai al Milan. Anche perché il Milan ha riscattato Tomori e poi ci sono Kjaer e Romagnoli. Ci sono altri ruoli per investire 20 milioni. Il Milan ha bisogno di un terzo centravanti, di una fascia destra e di un centrocampista".